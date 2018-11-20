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短暫的美麗：白蘭日出即綻放 清晨採花忙

【明報專訊】白蘭花每每在半夜就準備綻放，花瓣微微張開的姿態似是向人招手。一綻放，香氣隨之而來，馥郁卻短暫，24小時內就香消玉殞。為了確保白蘭花在最佳狀態下被採摘，農夫們清晨約四五時就要採摘，然後運到花墟由花檔轉售予散戶。林雄（雄哥）是阿傑的白蘭花供應商，他認為栽種白蘭花最苦的莫過於日復日早起採花，「日日都要去摘，想休息都難」。

相對大埔林村的其他白蘭花農，雄哥的花園規模不算大，只有28棵樹。但由於他栽種年資深，每棵樹都有30、40年樹齡。平日在街上看到的白蘭花樹約4、5層樓高，但他栽種的卻伸手可及，最多只有2米高，原來是他將花樹駁枝再移至地上繼續栽種，經人工技術加工後，長出的白蘭花蕾就會更多，開得更大。每見花樹長高，雄哥就會砍掉部分枝節或者壓住樹身，久而久之花樹只會橫向生長，方便摘花。他還要不時剪去過多的花蕾，讓養分集中於餘下的花蕾，白蘭花自然就會長得更快更壯。每年農曆正月要噴一次殺蟲水，約10日就要下肥。到農曆二月花期將啟時，雄哥又要在樹幹上割一圈皮，「粗枝的會𠝹得較闊，讓樹幹不要長得太壯大，減低其吸水能力，花蕾就會多」。

3至10月花期 大帽山水養好花

在雄哥悉心打理下，花樹葉子油亮翠綠。天氣和暖時，豆大的小花蕾約需20至30天便可長至含苞待放的姿態。而3至10月就是白蘭花的花期，農曆四月初八前後更是花兒「大造」的最佳時節，雄哥試過只消一個上午便採得三四千朵白蘭花。「若是當季，無人打理的樹一樣會長滿花，依舊芳香，但花兒就如欖核一樣細。如果給阿傑製酒就作用不大了。」花蕾細，變相需要用更大量的花蕾才可萃取相同分量的花水。

林村有許多農戶都有種白蘭花，更可能是本地白蘭花的主要供應來源，雄哥認為地利是主要因素：「林村水土好，水源從大帽山流下，所以種得好白蘭花。」當初他就是看到白蘭花有市場才開始種植，但近年內地白蘭花價廉量多，而本地花農又常受政府收地所影響，許多農戶都心灰意冷。現時白蘭花收成後，賣價約為5至7毫一朵，雄哥苦笑說：「不是搵兩餐，只係捱兩餐。」猶幸有心人把白蘭花融合於護膚產品，甚至是蒸餾酒之中，為部分農夫帶來動力。阿傑斟一杯白蘭花氈酒讓雄哥試飲，他呷一口說：「的確是有白蘭花味，好味道。」他又說：「很濃烈，飲不了太多，想飲可能要溝淡少少。」阿傑就教路，只需把梳打水或Tonic水加入氈酒之中，便成了簡單又易入口的Gin Tonic。

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