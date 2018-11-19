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2018年11月19日星期一
健康
雞煲爆油 麻辣招火燒心 人氣火鍋 避脂則吉
質子治療副作用低 兒童抗癌救星
知多啲：香港起步遲 僅一私家醫院將引入
增廣健聞
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女性高潮全靠…… G點？陰莖尺寸？體位？
知多啲：「女性射精」沒證據
醫抒直說：個個醫生都可打肉毒桿菌針？
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質子治療副作用低 兒童抗癌救星
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【明報專訊】質子治療，是利用「質子束」對準癌細胞，將最大劑量的輻射準確地投進癌細胞，避免了殘餘劑量影響正常細胞。
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