明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

作家專欄
劉利

浮游動物

強人與弱者 / 劉利

【明報文章】特朗普被認為是一名「強人領袖」，他對普京或多或少也存在着某種類似惺惺相惜的「複雜」情感；而對他眼中的「弱者」拜登卻充滿鄙視，厭惡之情溢於言表。

上 / 下一篇新聞