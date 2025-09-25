報料
2025年9月25日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：埋藏在伯明翰的魔戒中土 / 文．荒原狼／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：辯士、仇恨與加速主義（二） / 文‧鄧正健
初會魯平 / 曾鈺成
大叔的店 / 方小成
問責制也要「六化」 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
亡羊補牢？ / 善喻
全民學習颱風 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
隔岸觀風 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
給思念路上的同路人擁抱 / 黃明樂
塗鴉雙城記 / 劉利
鮮而不羶 / 余淑娟
自絕人才 / 黃錦輝
人以外的 / 雙雙
隔岸觀風 / 韓麗珠
【明報文章】樺加沙吹襲的時候，我身在一個相對安全的土地上，隔岸觀風，產生四分五裂之感，那不是暴風，而是焦慮。
相關字詞﹕
房子
颱風
樺加沙
自轉行星
韓麗珠
