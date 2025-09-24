報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2025年9月24日星期三
文．拾一
編輯室手記
世紀．星期三專題：顛倒世界中的知識辯證：台灣學者鄭毓瑜專訪（下） / 文字整理．丘庭傑、林可盈／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：傲雪芳枝──隱逸藝術家李芳枝 / 文．李康楠
懷着愛與責任戴頭盔返工 / 文．拾一
讓父親有了名字 / 馬家輝
消失的人 / 黎佩芬
《施政報告》拒絕「燒煙花」式派錢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
同性伴侶產子案 / 陳文敏
AI倫理優先 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
中秋月餅 / 鄭志文
病的洞 / 韓麗珠
老嘢！有落！ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
下坡路上，引體上升 / 陳子謙
埃及人（一） / 文佩卿
醫院超時空穿梭機 / 林沐
懷着愛與責任戴頭盔返工 / 文．拾一
【明報文章】全球暖化效應下，極端天氣近年似已真如專家所說成為新常態。對香港而言，數百年一遇暴雨、超級風暴愈趨頻繁，既考驗這座城市抗災的能力，亦在磨練前線傳媒工作者的韌力。
相關字詞﹕
文．拾一
上 / 下一篇新聞
世紀．星期三專題：顛倒世界中的知識辯證：台灣學者鄭毓瑜專訪（下） / 文字整理．丘庭傑、林可盈／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：傲雪芳枝──隱逸藝術家李芳枝 / 文．李康楠
懷着愛與責任戴頭盔返工 / 文．拾一
讓父親有了名字 / 馬家輝
消失的人 / 黎佩芬
《施政報告》拒絕「燒煙花」式派錢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
同性伴侶產子案 / 陳文敏
AI倫理優先 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
中秋月餅 / 鄭志文
病的洞 / 韓麗珠
老嘢！有落！ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
下坡路上，引體上升 / 陳子謙
埃及人（一） / 文佩卿
醫院超時空穿梭機 / 林沐
世紀．星期三專題：顛倒世界中的知識辯證：台灣學者鄭毓瑜專訪（下） / 文字整理．丘庭傑、林可盈／編輯．孫志超
世紀．M+百物誌：傲雪芳枝──隱逸藝術家李芳枝 / 文．李康楠
讓父親有了名字 / 馬家輝
消失的人 / 黎佩芬
《施政報告》拒絕「燒煙花」式派錢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
同性伴侶產子案 / 陳文敏
AI倫理優先 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
中秋月餅 / 鄭志文
病的洞 / 韓麗珠
老嘢！有落！ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
下坡路上，引體上升 / 陳子謙
埃及人（一） / 文佩卿
醫院超時空穿梭機 / 林沐
prev
next