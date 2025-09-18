報料
2025年9月18日星期四
趙曉彤
寫作角落
乾淨純粹的靈魂 / 趙曉彤
【明報文章】很喜歡和貓相處，因為貓是一種很溫柔的動物，從來不會和你計較，如果有什麼不滿，轉頭就會忘記，和這樣非常善良的靈魂待在一起，生活也會放鬆和快樂起來。
相關字詞﹕
相處
貓
寫作角落
趙曉彤
