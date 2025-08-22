報料
2025年8月22日星期五
蘇三
煮食相長
世紀．五無閒話：為反法西斯事業貢獻的運動員：柏林、香港、基輔 / 文．李峻嶸／設計．賴雋旼／編輯．何詩韻
世紀．象牙快訊：氣候信息學 / 文：唐健朗
由這雙眼到那雙眼 / 文．賴雋旼
鑫與淼 / 馬家輝
亂晃巴黎 / 日光
加快公務員宿舍流轉 / 黎棟國
未經證實 / 竟齊
年輕人的未來 / 湯家驊
南海休漁期 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
關係繩索 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
行李太重，雲太輕 / 陳子謙
如何看待示威 / 劉利
餐廳怎會沒有鹽？ / 蘇三
廁格小事 / 李慧詩
一帖父心 / 鍾愛萍
餐廳怎會沒有鹽？ / 蘇三
【明報文章】不止一次，在餐廳用餐，覺得味道不夠鹹，問餐廳要鹽時，回覆的都是：「我們沒有鹽，未能提供。」一間餐廳竟然沒有鹽，究竟廚房是如何做菜調味呢？
相關字詞﹕
飲食
餐廳
煮食相長
預製菜
蘇三
