世紀．周日短篇：愛荷華誌異：作家的第一、第二及第零點五印象（三） / 文．黃怡／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞

【明報文章】聽完前面30幾位作家的自我介紹，來到姓氏W開頭、順着字母序排尾二的我了。一開口講英文，我就發現自己的舌頭形狀確實變了。來美國之前，我擔心過自己應該帶上美國還是英國口音的英語。小時候我看了很多美國的電視劇來學英文，直到中學畢業為止口音一直都以美式為主，混以來自英國、加拿大、澳洲等地的native English teachers教我的各種單字。後來我到倫敦留學之後，口音和拼字方法都變成了統一的英式，一直沒有改回來。不過，今次一在美國着陸，我的舌頭便捲起來了，講英文時雙頰往內收縮，像變色龍一般完全變成了美國口音與用字：番茄由「兔媽陶」變成「兔尾陶」，水由廣東話的「窩他」變成普通話的「蛙的」，就算用燙斗也無法把舌頭壓平，回到乾爽的英國口音。美國人形容世界的方法也和我在香港習慣的不一樣，autumn變成fall，褲子由trousers變成pants，阿媽由mum變成mom，垃圾桶由rubbish bin變成trash can。溫度由攝氏變成華氏，重量由公斤變成磅，日期由DDMMYYY變成MMDDYYYY，距離由公里變成miles；高度由厘米變成英尺，10000由一萬變成ten thousand。拼字時colour和favourite裏的u字都不見了，好多s都變成z，句號由full stop變成period，剛出櫃的性別非二元朋友由「佢」變成they。一直以來透過廣東話來認識的世界，一瞬間變得需要翻譯才能指涉，我很明顯地感覺到我已經離開了「家」，在這裏，我是一個外來的人，這裏是另一個星球，以另一種邏輯運行。