作家專欄
2025年8月9日星期六
趙曉彤
寫作角落
身體能量瓶 / 趙曉彤
【明報文章】身體好像一個玻璃瓶，儲存了有限的能量，是在生病時清晰感受到的。每次用完能量，就要休息、回氣，靜待能量恢復，才可以做下一件事。
相關字詞﹕
能量
休息
身體
生病
寫作角落
趙曉彤
