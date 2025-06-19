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2025年6月19日星期四
曾鈺成
崢嶸歲月
世紀．四探城市：紐約的十八里圖書：我所鍾愛的斯特蘭德書店 / 文．李宇森／編輯．孫志超、鍾卓言
世紀．玻璃大叔：空難中的離散事 / 文‧鄧正健
政府回應態度 / 文‧余志名
教育陣地 / 曾鈺成
省電模式 / 方小成
訪問記者（二） / 李立峯
未經證實 / 竟齊
歷史細節的趣味與啟迪 / 朱國斌
香港生育率全球最低 / 葉建源
他鄉 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
巴士路線 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
馬蹄聲遠去 / 劉利
燈謎點心 / 蘇三
世界廚藝大賽 / 余淑娟
食環署澄清 / 吳文傑
教育陣地 / 曾鈺成
【明報文章】在籌建新校舍的同時，我們要打另一場硬仗：提高教學水平，在公開考試爭取優異成續，贏回家長們的信心。
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成績
義工
教學
培僑
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曾鈺成
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