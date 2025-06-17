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2025年6月17日星期二
趙麗如
法政隨筆
世紀．悼：模糊之記南方朔 / 文．黃碧雲／編輯．孫志超、鍾卓言
世紀．悼：悼南方朔 / 文．愛家姐妹
世紀．夕拾朝花：父權節 / 文．黃念欣
請多去查牌 / 馬家輝
《地獄》之路 / 陳喜艾
美國紅藍經濟圈 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
愛打卡的新聞暑假實習生 / 趙麗如
補課心理學 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
生活習慣與糖尿病治療 / 鄭志文
待變的時代 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
點餐經濟學 / 陳子謙
和解 / 區聞海
匱乏焦慮與過剩疲勞 / 黃明樂
桃花源 / 劉璐
愛打卡的新聞暑假實習生 / 趙麗如
【明報文章】大學生的暑期實習（internship）陸續開始，每年的花生不斷。近年不少「趣聞」，和打卡及社交媒體有關。
相關字詞﹕
打卡
實習生
暑期實習
新聞
趙麗如
法政隨筆
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