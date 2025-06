【明報文章】美國人口結構多元,但是白人佔比持續下跌。據2020年美國人口普查數據,非西班牙裔白人佔全美人口的比例在2010至2020年之間減少了8.6%,下降至低於60%;西班牙裔或拉丁裔則由16.3%上升至18.7%,甚至成為加州的最大群體。政治學大師亨廷頓在其2004年出版的巨著Who Are We? The Challenges to America's National Identity中預測,數十年後美國人的國民身分認同將出現危機,將由一個以英語及基督教信仰為主的國家,變成偏向西班牙語與天主教的國家。