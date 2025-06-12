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2025年6月12日星期四
韓麗珠
自轉行星
世紀．四探城市：從潤日現象看本質 / 文．尹瑞麟／編輯．孫志超、王翠麗
世紀．玻璃大叔：西葡二分天下 / 文‧鄧正健
藝人的工作態度 / 文‧唐嘉晞
天時地利 / 曾鈺成
求陽光 / 方小成
「facebook限定」 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
誤信AI又闖禍 / 善喻
縮班殺校 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
另一種語言 / 韓麗珠
穿梭不同島嶼 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
犯忌 / 劉利
沒有天生麗質 / 余淑娟
AI高考表現 / 黃錦輝
共生 / 盧嘉傑
另一種語言 / 韓麗珠
【明報文章】在美國其中一節新書講座中，得到這樣的問題：「你會把自己的中文小說翻譯嗎？」
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韓麗珠
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