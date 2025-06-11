報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2025年6月11日星期三
陳文敏
法政隨筆
世紀．星期三專題：韓大選反映性別撕裂 李在明該如何修補？ / 文．伍麒匡／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：歌詞將音樂喚醒？ / 文．朱振威
姍姍來遲的新欄目「亞洲動向」 / 文．木棉
分心的樂趣 / 馬家輝
海的遠方 / 樂婷
Web 3.0生態發展的趨勢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
一葉知秋 / 陳文敏
10年後的香港中學數量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
英國50年癌症數據 / 鄭志文
語言屏幕 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
讚美香港，誰有資格？ / 陳子謙
鹹水角點解要扮啤梨 / 蘇三
場地租金 / 文佩卿
善言的布施 / 藍雪
一葉知秋 / 陳文敏
【明報文章】David Webb近日作了相信是他最後一次的公開訪問，談到香港目前面對的很多問題，他語重心長，很值得當權者虛心聆聽。
相關字詞﹕
忠誠
人才
香港
經濟
國家安全
法政隨筆
陳文敏
上 / 下一篇新聞
世紀．星期三專題：韓大選反映性別撕裂 李在明該如何修補？ / 文．伍麒匡／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：歌詞將音樂喚醒？ / 文．朱振威
姍姍來遲的新欄目「亞洲動向」 / 文．木棉
分心的樂趣 / 馬家輝
海的遠方 / 樂婷
Web 3.0生態發展的趨勢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
一葉知秋 / 陳文敏
10年後的香港中學數量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
英國50年癌症數據 / 鄭志文
語言屏幕 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
讚美香港，誰有資格？ / 陳子謙
鹹水角點解要扮啤梨 / 蘇三
場地租金 / 文佩卿
善言的布施 / 藍雪
世紀．星期三專題：韓大選反映性別撕裂 李在明該如何修補？ / 文．伍麒匡／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：歌詞將音樂喚醒？ / 文．朱振威
姍姍來遲的新欄目「亞洲動向」 / 文．木棉
分心的樂趣 / 馬家輝
海的遠方 / 樂婷
Web 3.0生態發展的趨勢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
10年後的香港中學數量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
英國50年癌症數據 / 鄭志文
語言屏幕 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
讚美香港，誰有資格？ / 陳子謙
鹹水角點解要扮啤梨 / 蘇三
場地租金 / 文佩卿
善言的布施 / 藍雪
prev
next
相關新聞
分心的樂趣 / 馬家輝
海的遠方 / 樂婷
Web 3.0生態發展的趨勢 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
10年後的香港中學數量 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
英國50年癌症數據 / 鄭志文
語言屏幕 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
讚美香港，誰有資格？ / 陳子謙