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2025年6月9日星期一
一心
自由談
世紀．一一兩岸：香港的國際地位 / 文．余衡方／編輯．何詩韻
世紀．小食部：風乾火腿與小惡意 / 文．鄒芷茵
多謝David Webb / 文．阿美
危急存亡 / 曾鈺成
跑步 / 譚蕙芸
隊形 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
不「優雅地」老 / 吳靄儀
人生幾許清醒？ / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
英國抗藥性淋病菌增加 / 鄭志文
Robert Parker的橡木桶味道 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
「瀕死經驗」說明什麼 / 區聞海
我想同學生傾偈 / 黃明樂
公眾街市數碼化 / 黃錦輝
要AI「叻仔」定「乖仔」？ / 一心
要AI「叻仔」定「乖仔」？ / 一心
【明報文章】看到新聞一則報道，OpenAI新模型o3竟拒絕關閉指令，甚至篡改程式碼抵抗關機。它被稱作「最聰明、最高能」的模型，卻首次展現對明確命令的違抗。
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一心
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