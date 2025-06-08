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2025年6月8日星期日
石琪
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世紀．周日短篇：鏡面反射（一） / 文．蘇朗欣／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：佳茗似佳人 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：再說錢君匋的新詩 / 文‧陳子善
放肆 / 馬家輝
盲盒 / 塵翎
迪拜與香港的相似性 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
講咗當做咗？ / 梁嘉善
查無實據的教育理論（中） / 韓孝述
怕米貴，未消失 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
世界捐血者日 / 鄭志文
單車舞 / 鄭美姿
跳島藝術祭 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
誰還會寫字？ / 陳子謙
人之將死害怕什麼 / 區聞海
怕米貴，未消失 / 石琪
【明報文章】2023年末，我寫〈消失中的舊俗語〉，提到舊時廣東俗語「我怕咗你，仲怕過米貴」，現在只有老人家知道，中生代也未必聽過。
相關字詞﹕
日本米
米價
石琪
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