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2025年6月5日星期四
草日
喵喵咪咪麼
世紀．四探城市：在變遷中站穩 一起書寫自身──記香港女藝術家在英群展 / 文．葉曉燕／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：兩種矯情 / 文‧鄧正健
省級兩會 / 曾鈺成
酒吧風景（下） / 方小成
人工智能不是編程的終結（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
人工智能可以影響醫患關係 / 陳韜文
國際高教大洗牌 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
自說自話 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
一條命值多少 / 陳子謙
不返學的世代 / 黃明樂
爬出「泥潭」 / 劉利
進軍愛丁堡 / 余淑娟
康怡戲院的第一次 / 何思維
喵喵咪咪麼 / 草日
【明報文章】（請看附圖）
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未經證實 / 竟齊
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國際高教大洗牌 / 葉建源
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不返學的世代 / 黃明樂
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進軍愛丁堡 / 余淑娟
康怡戲院的第一次 / 何思維
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