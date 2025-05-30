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2025年5月30日星期五
劉璐
自由談
世紀．五無閒話：一塊靜佇在京都的詩碑 / 文．林兆軒／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：記憶對視 / 文．唐健朗
跟着機器走？ / 文．余志名
拒絕哈佛的人 / 馬家輝
登峰蝶 / 日光
內地歌迷重視性價比 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
越戰﹙二﹚ / 湯家驊
玻璃博物館 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
缺席的糉子 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
林峯真的沒騙你 / 陳子謙
大佬不可靠 / 劉利
積蓄 / 蘇三
想得太遠 / 李慧詩
Side B / 劉璐
Side B / 劉璐
【明報文章】在巴塞隆拿我總說「我們不要又被sidetrack去了」。聖家堂的行程一再推遲，高第的建築群倒是在閒逛中不期而遇。古董珠寶店認識了一香水品牌，地圖顯示就在7分鐘步程的香水店。
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劉璐
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未經證實 / 竟齊
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