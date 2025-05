【明報文章】哈佛惡鬥特朗普,兩邊的律師團裡相信有不少是哈佛訓練出來的頂尖人才,所以,這場鬥爭,既是教育公義之戰,也是意識形態之戰,更是法律智謀之戰,日後必被人記錄成書,讓我們細讀人才如何用大腦交鋒。亂歸亂,這裡面卻有一種「美」,brain is the new sexy。