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作家專欄
施勁超

自由談

應變的本能 / 施勁超

【明報文章】將軍澳線全線跪低。在炎熱的日子裏，一件小事也可以引爆每個人的炸藥桶，何况是這種「阻人收工」的大麻煩事？下班的人潮怨聲載道，這本是無可厚非的，然而我們會用什麼態度應對這種突如其來的變幻呢？

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