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2025年5月26日星期一
曾鈺成
崢嶸歲月
世紀．一一兩岸：合唱我語我歌——與朱振威對談 / 文．黃志華／編輯．何詩韻
世紀．小食部：老花眼與龍眼冰 / 文．鄒芷茵
社會教育 / 曾鈺成
Human Touch / 譚蕙芸
晴耕雨讀 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
不是「beef stew」！ / 吳靄儀
從終點回望 / 陳仁啟
畢業禮 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
睡眠時間新發現 / 鄭志文
在法國落地生根了 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
靈性的樣子 / 區聞海
味道補習課 / 蘇三
蒲公英的季節 / 廖子豐
社會教育 / 曾鈺成
【明報文章】「天天讀」在學校裏維持了一年。班主任主持的早讀課，則長期保留在上課時間表上，在不同的年代有不同的內容。
相關字詞﹕
家訪
教師
培僑中學
學生
學校
班主任
曾鈺成
崢嶸歲月
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