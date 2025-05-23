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2025年5月23日星期五
德叔
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世紀．五無閒話：盡訴憤慨 勇對恐懼——舞台上的愛爾蘭邊青天台夜 / 文：王梓萌／編輯：孫志超、譚雅詩
世紀．退一步：日記留白 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：不丹觀鳥之旅（一） / 文．Novia Yip
平常 / 馬家輝
蝶迷 / 日光
幫襯Tanya / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
越戰（一） / 湯家驊
故宮博物院百年 / 德叔
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情緒隔音棉 / 韓麗珠
陸上之王 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
電話斡旋 / 劉利
不睡覺能力 / 李慧詩
周公島 / 言水
故宮博物院百年 / 德叔
【明報文章】我國有600多年歷史的故宮紫禁城於1925年成為「故宮博物院」，迄今剛好100年。海峽兩岸的故宮今年雖無聯合舉辦活動，卻仍各有精彩的紀念活動。
相關字詞﹕
故宮博物院
故宮
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世紀．五無閒話：盡訴憤慨 勇對恐懼——舞台上的愛爾蘭邊青天台夜 / 文：王梓萌／編輯：孫志超、譚雅詩
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