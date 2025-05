【明報文章】英國人是一個很懂得自嘲的民族,他們不介意被人嘲笑,日常生活中的大小事情,甚至對失意或不幸的事情,英國人都可以用自嘲或挖苦來回應,然後一笑置之。例如一位朋友剛在汽車駕駛路試不及格,你問他考試結果如何,他會答你:「我考路試的表現太好,他們決定邀請我再考第二次甚至第三次!」王爾德(Oscar Wilde)更是這方面的高手:「損失一位親人可算不幸,若雙親同時失去,就似乎有點不小心了。」(To lose one parent may be regarded as a misfortune; to lose both looks like carelessness.)朋友之間的互相嘲諷,更是英國文化的重要部分,能夠互相挖苦,更往往是好朋友的表現。例如當一個人覺得朋友的笑話並不幽默時說:「你繼續說笑,我會繼續假裝很好笑。」對方不單不會發怒,而只是幽默地回答:「那就繼續假裝好了,否則我的自尊心會受不了的。」