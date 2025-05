【明報文章】得悉烏克蘭女記者被俄軍捕捉後凌虐,屍身不全地被送回之前的兩個月前,我在書店碰到一本書,Victoria Amelina的 Looking at women, looking at war: A war and justice Dairy。我立刻把它帶回家。雖然只能旁觀,但聆聽受苦的聲音是義務。Victoria為烏克蘭作家,曾獲多個文學獎,以烏英雙語寫作。 2022年2月,俄羅斯正式攻打烏克蘭時,她正在埋首小說創作中,忙於籌辦文學節活動,同時照顧着10歲的兒子。戰爭在日常中爆發,烏克蘭人面對着一種全新的狀况,她放下進行中的小說,開展了一項陌生的計劃——研究戰爭罪行,間接促成此書。