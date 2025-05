【明報文章】作為華裔美國移民的第三代,尤方玉屏(1905-2000)在1926年成為第一位在三藩市公立學校任教的華人教師,她與6位年輕女士於1924年在當地創立美國第一個華裔女性組織——方圓社(The Square and Circle Club),此社以In deeds be square, in knowledge be all-round作為口號,積極參與社會事務。