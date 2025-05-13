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2025年5月13日星期二
文．言平
編輯室手記
世紀．二元對坐：回歸思維的邊界——讀柏森《原光》 / 文．嚴瀚欽／編輯:譚雅詩
世紀．夕拾朝花：鳥南飛，鳥南返 / 文．黃念欣
也談教宗 / 文．言平
新貧窮 / 馬家輝
東岸 / 陳喜艾
議而不決與不議即決 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
學生用AI做功課及溫習 / 趙麗如
教授退休了 / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
運動與焦慮 / 鄭志文
從山的空到山中 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
窮遊之二 / 趙曉彤
怪力亂神 / 區聞海
資助創科須得其法 / 黃錦輝
長洲齋食——活態傳承 / 由心
也談教宗 / 文．言平
【明報文章】最近全球土地面積最小、人口不足1000的「國家」，舉辦一場堪稱最神秘的選舉；勝出者卻會成為世界上14億人的領袖。可以說，全世界目光都聚焦於梵蒂岡西斯汀聖堂的煙囪，究竟是冒出黑煙抑或白煙。
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世紀．二元對坐：回歸思維的邊界——讀柏森《原光》 / 文．嚴瀚欽／編輯:譚雅詩
世紀．夕拾朝花：鳥南飛，鳥南返 / 文．黃念欣
也談教宗 / 文．言平
新貧窮 / 馬家輝
東岸 / 陳喜艾
議而不決與不議即決 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
學生用AI做功課及溫習 / 趙麗如
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運動與焦慮 / 鄭志文
從山的空到山中 / 陳增濤
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資助創科須得其法 / 黃錦輝
長洲齋食——活態傳承 / 由心
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