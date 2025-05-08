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2025年5月8日星期四
余錦波
法政隨筆
世紀．四探城市：歐戰停火80年與重新武裝歐洲 / 文．丁偉／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：阿傾 / 文‧鄧正健
印象巴西，現實有多遠？ / 文‧周群雄
仙人指路 / 曾鈺成
「自私」 / 方小成
在你萬念俱灰時送上碗糖水 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
亞里士多德與菠蘿包 / 余錦波
林柏棟神父的廣東話 / 葉建源
浴佛 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
人生禮物 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
外耗與內耗 / 黃明樂
煙消霧散 / 劉利
細看香港 / 余淑娟
壁 / 言水
亞里士多德與菠蘿包 / 余錦波
【明報文章】為什麽叉燒包不可以沒有叉燒，但菠蘿包又可以沒有菠蘿？這個問題可以用亞里士多德的四因說解答。
相關字詞﹕
法政隨筆
法律學人@hk
四因說
雞尾包
亞里士多德
余錦波
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