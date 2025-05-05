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作家專欄
文．余麗文

世紀

世紀．共生紀：還有畢加索 / 文．余麗文

【明報文章】這段時間日子過得特別快，不是因為對於紅日假期的社區狀况特別關注，而是看到放在辦公室源源不絕的手信不停向同事招手，又或是朋友們急不及待要分享旅遊小確幸，才令人意會時間流逝，每個星期也急着與時間競賽，把5日的工作在4日內完成。然後又會記錯與學生會面的時間，生活秩序被打亂，唯有埋怨古怪難料的天氣狀况。究竟現代社會最終會否把工作時間繼續縮短，有待時間印證；或者工作時間長或短，更應取決於所獲得的養分。成人總愛批評年輕一輩被無養分的網絡世界塑造成感官的自動反應器；某KOL十分成功，然後又被複製成更多類近或更嘩眾取寵的KOL，像AI一樣不斷從經驗中生成更多拼湊而成的疑似新鮮的舊物。對於學術界繼續要批改論文的一眾老師們，閱讀了愈多文法正確言辭漂亮的電郵及論文後，更多是發現了閱讀的只是顧左右而言他的堆砌文字，當中有正確或錯誤的資料，有永遠正反兩面的世界，就是欠缺了個人的自主及意見。可惜的當然是學生不再認為個人的見解有着寶貴的價值，而學習則可以交付機器代辦。偶然遇到文法不通的個人意見，會如獲至寶，因為看到了個性與主見。但更有可能在不久的將來，科技連殘缺與遺憾也能一併納入程式之中，製造個人化的不完美，令生成的現實更現實。

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