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2025年5月4日星期日
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世紀．周日短篇：棋場怪客（一） / 文．李昭駿／編輯．謝秋瑜、何詩韻
世紀．文字江湖：蘇軾懶人包 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：徐中玉介紹《中國新文學大系》 / 文‧陳子善
第六病房 / 馬家輝
年華 / 塵翎
議員的手冊 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
唔跑唔知身體好 / 梁嘉善
閱讀調查的數據詮釋 / 韓孝述
帝王將相天生成 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
樂施米義賣 / 鄭志文
我甘心做一條水草 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
我的中山圖書館 / 區聞海
被迫不孤單 / 黃明樂
五四AI City Walk / 黃錦輝
帝王將相天生成 / 石琪
【明報文章】「天生我才必有用」是李白名句，問題是各種才能不同。李白肯定有詩才，但有沒有濟世治國之才呢？又如有些人做伙記極好，卻不是做老闆的材料。
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