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2025年5月1日星期四
何思維
自由談
世紀．四探城市：香港電影（節）的困境與出路：HKIFF49華語電影四海為家 / 文．陳智廷／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：倫敦蒙難記 / 文‧鄧正健
返回書桌 / 曾鈺成
鳴謝你而不想說後悔 / 方小成
如何重現人間 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
司法新形象 / 譚允芝
愛情的動力 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
跨越（下） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
旅行手帳 / 趙曉彤
現代小紅帽 / 劉利
社區藝文活動 / 余淑娟
IP的情感價值 / 黃錦輝
過一個晨讀假期 / 何思維
過一個晨讀假期 / 何思維
【明報文章】放假6天，讀了課外書8本，遠遠超過預期。本來就喜歡閱讀，但假期效率之高，還有賴早起晨讀。
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世紀．四探城市：香港電影（節）的困境與出路：HKIFF49華語電影四海為家 / 文．陳智廷／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：倫敦蒙難記 / 文‧鄧正健
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未經證實 / 竟齊
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愛情的動力 / 葉建源
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小粉人看日子 / 黃照達
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