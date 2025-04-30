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2025年4月30日星期三
竟齊
未經證實
世紀．星期三專題：右翼葛蘭西：美國新法西斯的進化 / 文．李宇森／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：音樂劇的產生辦法 / 文‧朱振威
傳媒人訪問傳媒人 / 文‧龍兔豬
大頭的江湖黑史 / 馬家輝
陪你這一程 / 樂婷
郵輪碼頭與遊艇碼頭（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
性別歧視 / 陳文敏
20年前的校本歷史課程 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
增強運動動機 / 鄭志文
跨越（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
大師 / 陳子謙
「夠」的教育 / 黃明樂
我沒有出席金像獎 / 文佩卿
她不懂 / 關銘潔
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．星期三專題：右翼葛蘭西：美國新法西斯的進化 / 文．李宇森／編輯．孫志超
世紀．記我所聞：音樂劇的產生辦法 / 文‧朱振威
傳媒人訪問傳媒人 / 文‧龍兔豬
大頭的江湖黑史 / 馬家輝
陪你這一程 / 樂婷
郵輪碼頭與遊艇碼頭（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
性別歧視 / 陳文敏
20年前的校本歷史課程 / 曾信繁
喵喵咪咪麼 / 草日
增強運動動機 / 鄭志文
跨越（上） / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
大師 / 陳子謙
「夠」的教育 / 黃明樂
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她不懂 / 關銘潔
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