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2025年4月28日星期一
文．林藹純
編輯室手記
世紀．一一兩岸：亦步亦趨尋堡記：醉酒灣防線倖存槍堡全走側寫 / 文．梁迭起／編輯．何詩韻
世紀．小食部：頹飯 / 文．鄒芷茵
解釋性報道 / 文．林藹純
領導出場 / 曾鈺成
生活圈 / 譚蕙芸
在日本想起謝展寰 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
閱讀的機械人 / 吳靄儀
情緒勒索的〈出師表〉 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
中風．腦退化．抑鬱 / 鄭志文
雪山行 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
出師有名？出師未捷？ / 區聞海
飯後甜品都係飯 / 蘇三
AI為先企業 / 黃錦輝
心還真是不可思議呢 / 雙雙
解釋性報道 / 文．林藹純
【明報文章】早前有朋友推介了一篇哈佛甘迺迪學院教授南希．吉布斯（Nancy Gibbs）的訪問文章，講美國媒體面臨的挑戰及新聞報道的方向；對香港新聞工作者或許亦有參考價值。
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世紀．一一兩岸：亦步亦趨尋堡記：醉酒灣防線倖存槍堡全走側寫 / 文．梁迭起／編輯．何詩韻
世紀．小食部：頹飯 / 文．鄒芷茵
解釋性報道 / 文．林藹純
領導出場 / 曾鈺成
生活圈 / 譚蕙芸
在日本想起謝展寰 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
閱讀的機械人 / 吳靄儀
情緒勒索的〈出師表〉 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
中風．腦退化．抑鬱 / 鄭志文
雪山行 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
出師有名？出師未捷？ / 區聞海
飯後甜品都係飯 / 蘇三
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心還真是不可思議呢 / 雙雙
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