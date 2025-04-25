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2025年4月25日星期五
魏綺珊
糊塗人生
世紀．五無閒話：天體維度間的音樂國度——Coldplay唱響人類群星閃耀時（下） / 文．關關／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
世紀．退一步：醬是啥醬 / 文．樊善標
世紀．好鳥歌：磯鷸 / 文．Novia Yip
記住柔情似水 / 馬家輝
平凡明星 / 日光
梵蒂岡採訪記 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
全球一體化的完結 / 湯家驊
科普的兩條腿 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
從一點，到一根線和面 / 韓麗珠
每個人都有夢但你敢追嗎？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
時代記憶 / 劉利
藝術遊（三） / 李慧詩
小程序的應用 / 黃錦輝
陌生人 / 曲孔鎖扣
每個人都有夢但你敢追嗎？ / 魏綺珊
【明報文章】大多數人心裏面，或多或少都會有一些夢想，這些目標未必一定宏大，但哪管是多麼的微小，要實現，一般都不容易，欠缺的通常都是勇氣及行動力。
相關字詞﹕
張惠侶
逐夢大海
糊塗人生
夢想
魏綺珊
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