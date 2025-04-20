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2025年4月20日星期日
蔡子強
三言堂
世紀．周日短篇：某種不明的東西（四） / 文．甄拔濤／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：餐桌上的禮 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：「舶來小書」與「西窗小書」 / 文‧陳子善
改名 / 馬家輝
莊重 / 塵翎
宿命和尊嚴 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
AI律師 / 梁嘉善
善用評估套件APASO-III（上） / 韓孝述
帆布牀和工人房 / 石琪
驚喜派對 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
珍貴瞬間的糕點 / 鄭志文
叉燒佬與我（下） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
試讀殘雪 / 區聞海
食氣氛 / 蘇三
宿命和尊嚴 / 蔡子強
【明報文章】命運和結局不一定可以由自己所控制，但我們可以選擇的卻是態度，而態度決定了人的崇高與尊嚴。
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蔡子強
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尊嚴
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世紀．識小錄：「舶來小書」與「西窗小書」 / 文‧陳子善
改名 / 馬家輝
莊重 / 塵翎
宿命和尊嚴 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
AI律師 / 梁嘉善
善用評估套件APASO-III（上） / 韓孝述
帆布牀和工人房 / 石琪
驚喜派對 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
珍貴瞬間的糕點 / 鄭志文
叉燒佬與我（下） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
試讀殘雪 / 區聞海
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