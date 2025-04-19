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2025年4月19日星期六
林妙茵
三言堂
世紀．六合文藝：誰的危機？ 《混沌少年時》中的男性氣質與被遺忘的受害者（下） / 文．黎明／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．不着一字：《三命》 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：一闋口琴繫一生 / 文‧譚雅詩
投屏書包 / 馬家輝
天災可預測還是天災嗎？ / 簡冬娜
小數唔怕「詳」計 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
文科的不可替性 / 孫皓琛
失敗與生病 / 湯才偉
《明報》舊友再聚餐 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
叉燒佬與我（上） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
教AI寫詩之二 / 趙曉彤
略薩的拳頭 / 劉利
藝術遊（二） / 李慧詩
區塊鏈電子借書證 / 黃錦輝
小數唔怕「詳」計 / 林妙茵
【明報文章】朋友讀了我上一篇專欄，傳短訊來笑我：「連影印費都睇埋，太瘋癲！」我說他看不穿，那幾毫子背後，關乎索取公開資料的門檻高低。
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世紀．六合文藝：誰的危機？ 《混沌少年時》中的男性氣質與被遺忘的受害者（下） / 文．黎明／編輯．譚雅詩、孫志超
世紀．不着一字：《三命》 / 文‧邵頌雄
世紀．文藝雜緒：一闋口琴繫一生 / 文‧譚雅詩
投屏書包 / 馬家輝
天災可預測還是天災嗎？ / 簡冬娜
小數唔怕「詳」計 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
文科的不可替性 / 孫皓琛
失敗與生病 / 湯才偉
《明報》舊友再聚餐 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
叉燒佬與我（上） / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
教AI寫詩之二 / 趙曉彤
略薩的拳頭 / 劉利
藝術遊（二） / 李慧詩
區塊鏈電子借書證 / 黃錦輝
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