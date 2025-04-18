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2025年4月18日星期五
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世紀．五無閒話：叢林之戰的意義及其後 / 文．李峻嶸／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：一段有關學術寫作的反思 / 文．唐健朗
馬戲幕前後一絲不苟 / 文．鄭寶華
小八 / 馬家輝
婚前恐懼 / 日光
五招減公務員開支（一） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
美加夢 / 湯家驊
理工科副校長 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
文字和食物 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
黃牛黨的資格試 / 陳子謙
了解你如何了解（上） / 黃明樂
強大不等於偉大 / 劉利
藝術遊（一） / 李慧詩
生氣記錄簿 / 何思維
小八 / 馬家輝
【明報文章】日本動畫毛公仔在尖沙嘴開售限量版，粉絲通宵排隊，搶位搶購，甚至因小故發生爭執衝突，幸好尚未打到頭破血流。
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