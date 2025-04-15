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2025年4月15日星期二
明德
自由談
世紀．二元對坐：《苦盡》的家庭及時代組曲——由韓國紙巾到香港商品都藉機宣傳的韓劇製作 / 文．飛力士／編輯．孫志超
世紀．夕拾朝花：深夜圖書館 / 文．黃念欣
新一代巴士阿叔 / 馬家輝
驚蟄 / 陳喜艾
財赤不應只削公務員薪酬 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
直播網紅IShowSpeed / 趙麗如
還閱讀嗎？ / 曾瑞明
喵喵咪咪麼 / 草日
「安慰劑」真能安慰！ / 鄭志文
特朗普舞劍意在何方？ / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
香港地震 / 陳子謙
學習貓咪 / 趙曉彤
從世界看中國，和美國 / 區聞海
做到老 / 明德
做到老 / 明德
【明報文章】「無一個藝人可以做到老。」曾志偉以這句回應魯振順的說話，這演藝圈的現實卻有例外——胡楓90幾歲高齡仍活躍幕前，許冠文80多歲更以《破．地獄》華麗轉身，證明「做到老」並非絕無可能。
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世紀．二元對坐：《苦盡》的家庭及時代組曲——由韓國紙巾到香港商品都藉機宣傳的韓劇製作 / 文．飛力士／編輯．孫志超
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