【明報文章】可能受了電影Night at the Museum(港譯《翻生侏羅館》)影響,紐約的博物館、美術館、圖書館在閉館後仍是點子多多。早前2月底去過百周年《紐約客》之夜,3月初又有另一場在布魯克林的Night in the Library,今年主題是The Sky Above Brooklyn - The Philosophy of the Sublime(布魯克林的天空——昇華的哲學),似是與哲學有關,所以希臘哲學讀書小組的人都向我大力推介。