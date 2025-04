【明報文章】在YouTube看到《白銀帝國》(Empires of Silver: How the British Used Opium to Cripple an Ancient Superpower),這是2018年英國電視紀錄片,3集共約3小時長。此乃真材實料的歷史佳作,跟2009年郭富城主演、郭台銘投資的同名劇情片完全不同。