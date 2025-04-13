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2025年4月13日星期日
文．甄拔濤／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀
世紀．周日短篇：某種不明的東西（三） / 文．甄拔濤／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：《禮記．禮運》篇 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：李叔同說貝多芬 / 文‧陳子善
一百歲的大亨 / 馬家輝
花語 / 塵翎
過渡、簡約，過度簡約？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
考車到底發生過什麼事？ / 梁嘉善
盧國沾的勵志歌 / 韓孝述
白銀與世界首富 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
輕哼療法 / 鄭志文
你不如換過一條大腸吧 / 鄭美姿
第一次玩草地滾球 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
大時代難捱 / 區聞海
人工智能與國家安全 / 黃錦輝
世紀．周日短篇：某種不明的東西（三） / 文．甄拔濤／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
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世紀．周日短篇：某種不明的東西（三） / 文．甄拔濤／編輯．謝秋瑜、鄒靈璞
世紀．文字江湖：《禮記．禮運》篇 / 文‧鄭培凱
世紀．識小錄：李叔同說貝多芬 / 文‧陳子善
一百歲的大亨 / 馬家輝
花語 / 塵翎
過渡、簡約，過度簡約？ / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
考車到底發生過什麼事？ / 梁嘉善
盧國沾的勵志歌 / 韓孝述
白銀與世界首富 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
輕哼療法 / 鄭志文
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