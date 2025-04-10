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2025年4月10日星期四
雙雙
自由談
世紀．四探城市：洛杉磯原住民 血淚抗爭 / 文．顏里凌／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：生成兩半的AI子爵 / 文‧鄧正健
地震的級數 / 文‧拾一
尋根之旅 / 曾鈺成
上班狗狗 / 方小成
繽紛無價 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
手機時代看《混沌少年時》 / 陳韜文
禮儀師與破地獄 / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
這片地 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
潘師傅的故事 / 黃明樂
陳逸飛的周莊和舊夢 / 劉利
沒有童話的世界 / 余淑娟
從初創看創科生態 / 黃錦輝
史例與事例 / 雙雙
史例與事例 / 雙雙
【明報文章】舉例論證可以分為好幾類，比如史例、事例。二者顯然分別指向古、今，編教材時，我試着劃分這兩種。
相關字詞﹕
舉例論證
事例
史例
自由談
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世紀．四探城市：洛杉磯原住民 血淚抗爭 / 文．顏里凌／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：生成兩半的AI子爵 / 文‧鄧正健
地震的級數 / 文‧拾一
尋根之旅 / 曾鈺成
上班狗狗 / 方小成
繽紛無價 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
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禮儀師與破地獄 / 葉建源
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