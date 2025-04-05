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2025年4月5日星期六
文．邵頌雄
世紀
世紀．六合文藝：畢加索與亞洲對話：一石激起千層浪 / 文．黃美嫻／編輯．譚雅詩
世紀．不着一字：「道德傷害」 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：跨界藝術，跳出場域 / 文．旺旺
偏執症患者 / 馬家輝
公關災難 / 簡冬娜
侵剛愎自用自損美元霸權 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
AI與人文教育 / 吳海傑
大同與小異 / 湯才偉
天朝發惡影響大 / 石琪
相愛的證據 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
緬甸十年 / 鄭美姿
意想不到的情誼（二） / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
平民收藏夢 / 劉利
寫一首詩安慰自己 / 李慧詩
世紀．不着一字：「道德傷害」 / 文．邵頌雄
【明報文章】上周於我工作的學院，籌辦了一個為期兩天的學術會議。會議主題，是以佛教觀點來應對生活或工作上遇到的「道德傷害」（moral injury）。
相關字詞﹕
道德傷害
道德
不着一字
邵頌雄
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世紀．六合文藝：畢加索與亞洲對話：一石激起千層浪 / 文．黃美嫻／編輯．譚雅詩
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未經證實 / 竟齊
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大同與小異 / 湯才偉
天朝發惡影響大 / 石琪
相愛的證據 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
緬甸十年 / 鄭美姿
意想不到的情誼（二） / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
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寫一首詩安慰自己 / 李慧詩
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