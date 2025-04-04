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2025年4月4日星期五
文．李祖喬
世紀
世紀．五無閒話：暴力中的日常：韓江的《素食者》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：吉舖：非經濟學視角 / 文．李祖喬
體院分級制因時制宜 / 文．王家偉
不對等的懲罰 / 馬家輝
創作與AI生成 / 日光
問對了問題，不過…… / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
在商言商與企業責任 / 湯家驊
科舉與秀才 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
天亮之前 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
同唱一首歌 / 劉利
開心蘋果撻 / 蘇三
如果養一隻寵物 / 李慧詩
不要「答題機器」 / 黃錦輝
靜志 / 向日
世紀．象牙快訊：吉舖：非經濟學視角 / 文．李祖喬
【明報文章】吉舖潮的成因，很多人都說過了──市民北上消費；網購盛行；業主怕減租太多會拉低舖位估值，為免遭銀行call loan（收回貸款）故寧可丟空……
相關字詞﹕
李祖喬
象牙快訊
吉舖
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世紀．五無閒話：暴力中的日常：韓江的《素食者》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
世紀．象牙快訊：吉舖：非經濟學視角 / 文．李祖喬
體院分級制因時制宜 / 文．王家偉
不對等的懲罰 / 馬家輝
創作與AI生成 / 日光
問對了問題，不過…… / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
在商言商與企業責任 / 湯家驊
科舉與秀才 / 德叔
喵喵咪咪麼 / 草日
天亮之前 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
同唱一首歌 / 劉利
開心蘋果撻 / 蘇三
如果養一隻寵物 / 李慧詩
不要「答題機器」 / 黃錦輝
靜志 / 向日
世紀．五無閒話：暴力中的日常：韓江的《素食者》 / 文．李敬恒／設計．賴雋旼／編輯．譚雅詩
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