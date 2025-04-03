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2025年4月3日星期四
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世紀．四探城市：洛杉磯士紳化 解構城市「進步」 / 文．顏里凌／編輯．孫志超
世紀．玻璃大叔：一鏡到底 / 文‧鄧正健
全天候與不確定 / 文‧劉敬華
不混沌少年 / 方小成
各國如何應對特朗普2.0 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
「Normalization」 / 羅沛然
知恥近乎？ / 葉建源
喵喵咪咪麼 / 草日
發條的聲音 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
減肥重生 / 陳子謙
小貓剪指甲 / 趙曉彤
畫像與現實 / 劉利
烘焙生力軍 / 余淑娟
混沌少年與父親 / 何志豪
啟蒙導師 / 曾鈺成
畫像與現實 / 劉利
【明報文章】普京送給特朗普的肖像畫被形容為「美麗肖像」，一定也滿足了特朗普的「奄尖」要求。
相關字詞﹕
道林格雷的畫像
肖像畫
特朗普
普京
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劉利
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