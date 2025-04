【明報文章】受中華文化影響,相信不少香港教師也知道《孟子》有「人之患在好為人師」一語,這一道理放諸西方社會,其實也有當代演繹。CSET團隊介紹了學者Michael Bungay Stanier的著作,他在2020年出版了The Advice Trap: Be Humble, Stay Curious & Change the Way You Lead Forever一書,當中提及Advice Monster的概念,正好借來提醒教師應時刻保持警覺,盡可能避免淪為年輕人(或同事)眼中的「怪獸教師」。