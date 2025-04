【明報文章】臨時決定出席剛剛在多倫多大學舉行的「華語語系與翻譯研究」(The Concept of the Sinophone and Translation Studies)研討會,多得黃太潘明珠女士讓大家知道我在紐約,並獲多大語言學系的宋子江教授慷慨邀請,同時又可拜訪香港以外全球最豐富的香港藏書之處:「利銘澤典宬」(Richard Charles Lee Canada-Hong Kong Library)。不看地圖不知,紐約到多倫多原來只一個多小時飛機。