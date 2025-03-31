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2025年3月31日星期一
黃照達
小粉人看日子
世紀．一一兩岸：聽見他們說——從聲音研究與技術哲學角度看《看我今天怎麼說》 / 文．鄧浩賢／編輯．何詩韻／
世紀．小食部：只吃白色食物的作曲家 / 文．鄒芷茵
到底發生了什麼事？ / 文．陳詠詩
治瘡旅程 / 譚蕙芸
歎為觀止的烏克蘭和談（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
朋友 / 吳靄儀
AI作為學習工具 / 陳仁啟
喵喵咪咪麼 / 草日
世界自閉症關注日 / 鄭志文
滾滾紅塵 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
劉鑾雄的港島區 / 陳子謙
醫療收費改革 / 區聞海
捧蛋 / 蘇三
悶得很 / 明德
生逢此世 / 曾鈺成
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．一一兩岸：聽見他們說——從聲音研究與技術哲學角度看《看我今天怎麼說》 / 文．鄧浩賢／編輯．何詩韻／
世紀．小食部：只吃白色食物的作曲家 / 文．鄒芷茵
到底發生了什麼事？ / 文．陳詠詩
治瘡旅程 / 譚蕙芸
歎為觀止的烏克蘭和談（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
朋友 / 吳靄儀
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朋友 / 吳靄儀
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