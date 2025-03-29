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2025年3月29日星期六
李慧詩
尋詩作夢
世紀．六合文藝：從歐洲賣藝到自我成長——專訪《一吸一呼之間》作者陳杳然 / 文．洪思行／編輯．譚雅詩
世紀．二次元遊：JUMP days gone? / 文‧凌頌榮
世紀．文藝雜緒：藝術市場大洗牌？ / 文‧旺旺
誰是最大得益者？ / 馬家輝
大灣區好香港好係咩概念 / 簡冬娜
「你點解抹汗？」 / 林妙茵
未經證實 / 竟齊
律師「代理」責任，隨時變炸彈 / 李偉民
希望 / 湯才偉
不好不壞的時刻 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
長跑長有 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
父能量 / 黃明樂
面對肖像畫的態度 / 劉利
田野考察：公園晨運客 / 李慧詩
老師與AI co-teaching / 黃錦輝
田野考察：公園晨運客 / 李慧詩
【明報文章】前年，因為要做田野考察，我要走進馬鞍山一公園，跟長者一同晨運3個月，並作一次口述歷史訪談記錄關於公園文化的研究。
相關字詞﹕
尋詩作夢
晨運
公園
李慧詩
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世紀．六合文藝：從歐洲賣藝到自我成長——專訪《一吸一呼之間》作者陳杳然 / 文．洪思行／編輯．譚雅詩
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律師「代理」責任，隨時變炸彈 / 李偉民
希望 / 湯才偉
不好不壞的時刻 / 石琪
喵喵咪咪麼 / 草日
長跑長有 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
父能量 / 黃明樂
面對肖像畫的態度 / 劉利
田野考察：公園晨運客 / 李慧詩
老師與AI co-teaching / 黃錦輝
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