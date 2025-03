【明報文章】普林斯頓大學數位人文中心(CDH)舉辦的姜峯楠(Ted Chiang)演講,結果還是去聽了。普大名人足迹處處,從火車站已開始提醒您,這是愛因斯坦與費曼研究物理學之地。Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world(想像比知識重要。知識有限,但世界無處不充盈着想像)——總是充盈着知識的愛因斯坦如是說,就有一種思考的大氣。