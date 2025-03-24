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2025年3月24日星期一
譚蕙芸
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世紀．悼：我的父親吳家瑋 我一生的北極星 / 文．吳德愷／編輯．孫志超
世紀．悼：吳家瑋校長與香港高等教育 / 文．俞肇熊
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世紀．共生紀：在死亡之前及以後 / 文．余麗文
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麻醉 / 譚蕙芸
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三千煩惱絲 / 陳仁啟
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醫健通草案（二） / 鄭志文
獨有的情懷 / 魏綺珊
笑塵世 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
地緣政治 / 區聞海
混沌時 / 西牙寺
麻醉 / 譚蕙芸
【明報文章】人在病牀上徐徐醒來，有人告訴我：「做完手術啦！」最後記得的畫面是，麻醉師把藥物注射到我血管裏，我的意識便魂遊太虛。
相關字詞﹕
病人
麻醉科醫生
手術
七齣好戲
譚蕙芸
麻醉
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